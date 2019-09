Glaube : Neueinsegnung der Wegekreuze

Wittlich-Lüxem (red) Im Rahmen eines Stationsgottesdienstes unter der Leitung von Kaplan Scher werden am Donnerstag, 12. September, die beiden renovierten Wegekreuze zwischen Lüxem und Wittlich neu eingesegnet. Der Treffpunkt in Wittlich ist um 18.15 Uhr an der Kreuzung Zum Rollkopf/Königsberger-Straße und um 18.30 Uhr in Wittlich-Lüxem an der Ecke Zum Wenigenberg/Wilhelm-Busch-Straße.

