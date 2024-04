Übergabe zum 1. Mai Im Traben-Trarbacher Restaurant „Die Graifen“ führt jetzt der Koch die Regie

Hoch oben am Ortseingang von Trarbach thronen sie, „die Graifen“. Ein Haus, das sich in den vergangenen 25 Jahren einen großen Namen gemacht hat. Von Luxemburg, Düsseldorf oder Frankfurt kommen die Genießer an die Mosel, um das Restaurant zu besuchen, erzählt Matthias Decker. Er hat zusammen mit seiner Frau Hildegard Palm den Betrieb zu dem gemacht, was er ist. Jetzt sagen sie zum 1. Mai Adieu.