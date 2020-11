Bernkastel-Kues : Neuer Chefarzt bietet orthopädische Ambulanz an Reha-Klinik an

Neuer Chefarzt bietet orthopädische Ambulanz an Reha-Klinik an

Bernkastel-Kues (red) Slavi Evdokimov, seit 1. September neuer Chefarzt der Orthopädie am Reha-Zentrum Bernkastel-Kues, bietet ab sofort eine orthopädische Ambulanz für Privatpatienten an.

Der 1963 in Bulgarien geborene Mediziner arbeitete nach seinem Studium in Sofia als Unfallchirurg in einem Akutkrankenhaus und sammelte anschließend Berufserfahrung in der ambulanten Orthopädie und der stationären Rehabilitation in mehreren Kliniken in Deutschland.