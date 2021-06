Medizin : Neuer Chefarzt für Kardiologie in Zeller Klinikum

Neuer Chefarzt für Kardiologie in Zeller Klinikum

Zell Mit der Schaffung einer Chefarzt-Stelle setzt die Katharina Kasper ViaSalus als Trägerin des Krankenhauses in Zell ein Zeichen für das Klinikum Mittelmosel und die Region. Der Kardiologie kommt bei der Versorgung von Elektiv- und Notfallpatienten eine zentrale Bedeutung zu.

Unter Dr. Kiriakos Kirmanoglou wurde die Abteilung weiterentwickelt, was nun in seiner Ernennung zum Chefarzt der Kardiologie als eigenständiger Fachbereich seinen Ausdruck findet. Bisher war die Kardiologie wie auch die Gastroenterologie in der Inneren Medizin eingereiht. Mit der Ernennung von Kirmanoglou erfährt die Abteilung eine Aufwertung und tritt neben die Innere Medizin, deren Chefarzt Dr. Rahman Faize damit einen Kollegen auf Augenhöhe bekommt. Beiden Bereichen ermöglicht diese Umstrukturierung eine Fokussierung auf das jeweilige Fachgebiet, um dessen Leistungsspektrum – zum Beispiel auch durch weitere Spezialisierungen – noch mehr zu entfalten.