Senioren : Neuer Digital-Kompass-Standort in der Caritas-Begegnungsstätte

Wittlichtal (red) Das Projekt Digital-Kompass arbeitet seit dem Jahr 2015 daran, ältere Menschen zum sicheren Umgang mit dem Internet und digitalen Diensten zu befähigen. Nun wurde ein Standort in der Caritas-Begegnungsstätte feierlich eröffnet.

Caritasdirektor Frank Zenzen betonte in seinem Grußwort, dass der Standort einer von 75 bundesweiten Standorten ein Ergebnis der seit elf Jahren bestehenden, kontinuierlichen, hervorragenden und ehrenamtlichen Arbeit von einem aktuell vierköpfigen Internetlotsen Team sei. Unter dem Motto „Senioren reisen mit in die digitale Zukunft“ ist die Begegnungsstätte unter Federführung von Hans-Peter Pesch bereits seit elf Jahren digital unterwegs und richtet sich besonders an ältere Menschen, die sich vor Ort zu allen Fragen rund um die Themen Internet, IT-Sicherheit und digitalen Diensten beraten lassen möchten. Wie dies in der Praxis ausgeführt werden kann, demonstrierte Hans-Peter Pesch als Projektkoordinator mit Anton Branz, Hans-Joachim Anuth und Guido Raskop mit Hilfe eines eindrucksvollen Kurzfilmes über die digitalen Möglichkeiten in der Gesundheitsversorgung, besonders im ländlichen Raum. Nach dem offiziellen Teil wurde in lockerer Runde bei Häppchen und hausgemachten Waffeln die Gelegenheit für Austausch und Gespräche genutzt. Foto: Caritas