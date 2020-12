Medizin : Neuer Direktor der Capio Mosel Eifel Klinik

Bad Bertrich Die Capio Mosel Eifel Klinik hat einen neuen Verwaltungsdirektor: Tim Wozniak wird zum 1. Januar 2021 die Leitung der Verwaltung von Petra Hager-Häusler übernehmen, die sich rund drei Jahrzehnte lang für die Venenklinik engagiert hatte.

Tim Wozniak verfügt über mehrjährige Erfahrung im Klinikmanagement. Er ist Bachelor of Science im Fach Medizinökonomie und hat zudem den Studiengang Management in der Medizin mit dem Master of Business Administration abgeschlossen. Derzeit ist er als Division Manager für die drei deutschen Venenfachkliniken von Bergman Clinics zuständig. Bei seiner Tätigkeit als Verwaltungsdirektor der Capio Mosel Eifel Klinik wird er vom stellvertretenden Verwaltungsdirektor Johannes Simon unterstützt. In seiner Freizeit engagiert sich Tim Wozniak ehrenamtlich in der Initiative Denkschmiede Gesundheit, die sich für ein generationengerechtes Gesundheitssystem einsetzt.