Rettungswesen : Neuer Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Salmtal

Salmtal Bürgermeister Dennis Junk hat der Freiwilligen Feuerwehr Salmtal einen neuen Einsatzleitwagen übergeben. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 166 000 Euro. Abzüglich eines Landeszuschusses von 39 000 Euro trägt die VG Wittlich-Land einen Eigenanteil von 127 000 Euro.

Zudem vereidigte Junk Johannes Schieren zum Wehrführer in Bettenfeld sowie Lewis Schneider zum stellvertretenden Wehrführer in Oberscheidweiler. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes und stellvertretende Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes zeichnete Peter Gerhards, Stephan Christ mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber sowie Helmut Boschan und Erich Thieltges mit der Goldenen Ehrennadel des Landkreises aus. Foto: Frank Assmann