Infrastruktur : Neuer Fahrplan zwischen Wittlich und Eifelorten

Wittlich Nicht nur entlang der Mosel kommt es zu Fahrplanänderungen im Landkreis, sondern auch zwischen Wittlich und Binsfeld sowie Großlittgen/Oberkail. Grund für den neuen Fahrplan ist der Ablauf der bisherigen Linienkonzession.

In Zukunft fährt die Linie 303 zweigeteilt und stellt ein Grundangebot für die Gemeinden Bergweiler, Hupperath, Landscheid und Binsfeld dar. Eine Route verkehrt zwischen Wittlich und Binsfeld, eine weitere zwischen Großlittgen und Schwarzenborn. Der Ast, der zwischen Wittlich und Binsfeld unterwegs ist, fährt im regelmäßigen Takt stündlich zwischen Wittlich und Landscheid sowie alle zwei Stunden von Landscheid weiter nach Binsfeld, in Rückrichtung ebenso. Unterwegs hält der Bus in Wittlich, Bergweiler, Hupperath, Burg, Niederkail und Binsfeld. Auf dem Ast zwischen Großlittgen und Schwarzenborn hält der Bus in Altenhof, Himmerod, Eichelhütte und Eisenschmitt. Zusätzlich gibt es noch Stichfahrten nach Hof Hau. Dieser Ast hat zwar keinen festgelegten Takt, ist aber dennoch mehrmals täglich auf der Strecke unterwegs.

Grundsätzlich ist mit Anschlüssen zu den Linien 300 (in Großlittgen), 301 (in Wittlich ZOB) und 403 (in Binsfeld) sichergestellt, dass Kunden auch in Zukunft die Knotenpunkte in Manderscheid, Daun und Bitburg erreichen.