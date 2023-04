Von Waldbaden bis „lecker Rädchen“ Von Waldbaden bis Bierwanderung: Neuer Flyer wirbt für Natur-Erlebnisse in der Nationalpark-Region

Der Frühling hat sich bislang noch nicht von seiner wärmsten Seite gezeigt. Doch so langsam erwacht sicherlich bei vielen Menschen die Lust, sich wieder draußen in der Natur zu bewegen. Die Touristinformationen im Hochwald und Hunsrück haben dafür so einiges im Angebot. In dieser Saison bewerben sie ihre vielfältigen Naturerlebnisse erstmals gemeinsam in einem Flyer für die gesamte Nationalparkregion.