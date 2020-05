Mobilfunk : Neuer Funkmast an der Autobahn

Neuer Funkmast an der Autobahn

Greimerath Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunkstandort in Greimerath haben begonnen. Ein 50 Meter hoher Schleuderbetonmast wird in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen. Ziel ist es, die Versorgung entlang der Autobahn A1 zu verbessern.

Die Deutsche Funkturm baut im Auftrag der Telekom den Mobilfunkmast. „Greimerath bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort. In erster Linie werden Telekom-Kunden von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm.