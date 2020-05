Kirche : Neuer katholischer Seelsorger  auf dem Kueser Plateau

Bernkastel-Kues Bischof Stephan Ackermann hat Pater Dr. Ralf Huning SVD mit der Seelsorge auf dem Kueser Plateau beauftragt. Er folgt damit auf Pfarrer Gerhard Spelz, der im Juli 2019 nach langjähriger Tätigkeit als Klinik-Seelsorger in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Pater Huning ist nun mit der Wahrnehmung der Seelsorge und der Feier der Gottesdienste in den Median-Kliniken und im Kurgastzentrum Bernkastel-Kues beauftragt. Der dem Orden der „Steyler Missionare“ angehörige 52-jährige Priester absolvierte ein Zusatzstudium in Biblischer Theologie (2004 Promotion zum Dr. phil) und eine Fachausbildung als „Geistlicher Begleiter“. 2016 kam er nach Wittlich, wo er im Auftrag seiner Ordensgemeinschaft als Seelsorger an der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul wirkte.