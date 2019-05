Gestaltung : Viel Licht am neuen Ort der Begegnung

Viel Licht am neuen Ort der Begegnung

Traben-Trarbach In Traben-Trarbach ist der neue Kirchplatz mit einem Freiluftgottesdienst eingeweiht worden.

( Wo einst das alte Polizeigebäude in Traben-Trarbach stand, sollen sich jetzt Menschen treffen. Am Sonntag ist der Kirchplatz mit einem Festgottesdienst feierlich eingeweiht worden. Für 240 000 Euro aus Mitteln der Stadtsanierung ist der Platz jetzt begradigt und mit Basaltstein gepflastert worden.

Der Platz soll zu einer Stelle respektvoller, inspirierender und würdevoller Begegnungen werden, sagt Pfarrer Jörg-Walther Henrich beim Freiluftgottesdienst zu diesem Anlass vor etwa 100 Bürgern. „Ich wünsche mir, dass es ein Ort wird, an dem sich Menschen sehen und sich heimisch fühlen. Das Miteinander hat hier einen neuen Mittelpunkt bekommen“, sagt er.

An diesem Sonntag ist es offensichtlich so. Denn nach der Freiluftmesse verweilen die Menschen auf dem neuen Kirchplatz, um die Atmosphäre zu genießen. „Ich muss den Platz leer sehen, damit ich ihn endgültig beurteilen kann“, sagt eine Besucherin, die namentlich nicht genannt werden will. Der freie Platz sei eine Erfüllung gegenüber vorher.