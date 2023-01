Gastronomie : Ein Finne an der Mosel: Dieser neue Koch ist beim Moselfischer in Trittenheim aktiv

Otto Tovanen, der in Finnland in der gehobenen Gastronomie tätig war, kocht jetzt im Moselfischer. Für seinen Chef Thomas Weber (rechts) wie ein Sechser im Lotto. Foto: TV/Verona Kerl

Trittenheim Er kam als Gast und blieb als Koch. Otto Tolvanen aus Finnland ist der neue Küchenchef beim Moselfischer in Trittenheim. Ein Glücksfall für Inhaber Thomas Weber. Denn die beiden haben sich gesucht und gefunden. Wie es künftig in dem Fisch-Restaurant schmeckt, verraten sie schon jetzt.

Wie das Leben so spielt: Als Otto und Jenny einen Tisch im Restaurant Zum Moselfischer in Trittenheim reservieren, ahnt Inhaber Thomas Weber nicht, dass für ihn neue Zeiten anbrechen werden. Seine beiden Gäste wollen ausspannen, gut essen und sich einen schönen Abend machen. So wie die anderen Besucher, die sich auf das Menü von Moselfischer Weber freuen. In dem kleinen Lokal mit 18-Plätzen kommt man sich schnell näher. Es dauert nie lange, und die Gespräche fliegen über die Tische hinweg. Das ist das Konzept. Der Finne Otto Tolvanen verliebt sich gleich darin.

Schwarzmeergrundeln serviert Weber an diesem denkwürdigen 19. November 2022. Eine eingewanderte Art. Von Kunden nicht wirklich akzeptiert, es sei denn Weber bereitet sie zu. „Sie sehen sehr hässlich aus. Aber sie schmecken sehr gut. Von den Gästen hat sie kaum jemand gekannt“, erinnert sich der 36-Jährige. Daher fragen sie ihm Löcher in den Bauch, wollen alles mögliche über den Fisch wissen, der ursprünglich im Schwarzen und Asowschem Meer beheimatet ist. Die frittierten Grundeln munden. „Das beste Kompliment, das mir gemacht wurde, war der Satz: ,Oh, die schmecken ja wie Flieten’“, lacht Weber. Otto genießt und schweigt. Aber er mag, was er sieht.

Info Der Moselfischer Über das Leader-Programm der Europäischen Union wurden etwa 50.000 Euro Förderung für das Projekt „Zum Moselfischer“ bewilligt. Weber baute dafür ein altes Wohnhaus um. Gäste sollen in dem Restaurant nicht nur Fisch essen können. Sie erfahren dort auch Wissenswertes über die Fischerei und die Arbeit eines Moselfischers. Weber bietet ab Mai jeden Donnerstag ein Fischessen mit dem Titel „Ein Tag mit dem Moselfischer“ als Abschluss von Erlebnistouren an. Teilnehmer fahren mit ihm auf Booten auf der Mosel und packen beim Fischfang selbst mit an. Dieses Projekt reichte er 2021 auch bei einem Wettbewerb der Regionalinitiative Faszination Mosel ein. Dabei geht es darum, innovative Konzepte rund um das Thema Essen und Trinken zu finden. Aus den 64 Bewerbern des Wettbewerbs #Moselhelden wird unter anderem Moselfischer Thomas Weber aus Newel (Kreis Trier-Saarburg) für den „Erlebnistag mit dem Moselfischer“ ausgezeichnet.

Schließlich kommen der Moselfischer und sein Gast ins Gespräch. Weber offenbart, dass er gerne einen Koch anstellen würde, um längere Öffnungszeiten für seinen Betrieb anzubieten, mit dem er drei Monate zuvor gestartet ist. Jenny zeigt auf Otto. Er sei der geeignete Kandidat. „Anfangs war das alles sehr scherzhaft. Aber am Ende des Abends haben wir ernsthaft über das Thema geredet“, sagt Weber.

Dass der Plausch keine unverbindliche Plauderei war, beweist Otto Tolvanen bei einem Probekochen. Sein Härtetest. Der Moselfischer ist ausgebucht und der Finne zeigt, was er drauf hat. Das Gericht, gegrillte Lachsforelle auf Kartoffelpüree, Pak Choi, mit gegrillter Beurre Blanc und Dill-Öl verspeisen die Gäste mit Begeisterung. Thomas Weber ist glücklich. Mit Otto hat er einen Riesen-Fang gemacht. Die Chemie zwischen den beiden stimmt. Der Arbeitsvertrag folgt auf dem Fuß.

So sahen die Teller aus, als Otto Tolvanen im Moselfischer in Trittenheim zur Probe kochte: gegrillte Lachsforelle auf Kartoffelpüree und Pak Choi mit Beurre Blanc und Dill-Öl. Foto: Thomas Weber

Für Otto das Ende einer längeren Odyssee durch verschiedene Küchen. Seit Mai 2021 wohnt der 38-Jährige mit seiner Freundin Jenny Kohn gemeinsam in Leiwen. Kennengelernt hatten sich die beiden in einer Bar in Finnland. Weinfachfrau Jenny arbeitete zehn Jahre lang als Servicekraft in dem Land im hohen Norden. „Vor zwei Jahren haben wir überlegt, gemeinsam an die Mosel zu ziehen“, sagt Tolvanen. Ein großer Schritt. Denn der 38-Jährige war als Koch sehr erfolgreich, trug dreieinhalb Jahre lang als Sous-Chef im Sternerestaurant Olo in Helsinki Verantwortung. Bis 2019. „Ich hatte schon die Idee, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, doch dann kam die Pandemie. Ich kenne einige Leute, die vor Corona ihr eigenes Lokal eröffneten, und es wurde ein Desaster“, erzählt er.

Es stellt sich heraus, dass es auch nicht so einfach ist, an der Mosel den idealen Job zu finden. „Ich habe die Kochstellen oft gewechselt, weil ich dort einfach nicht glücklich war.“ Das ändert sich schlagartig an dem Tag, als er mit Jenny im Moselfischer zu Abend isst. „Es war klein und intim. Keine Massenabfertigung. Als Koch kann man sich hier mehr auf die Produkte und die Kunden konzentrieren.“ So wie in Finnland. Tolvanen sagt: „Dort eröffnen junge Küchenchefs ihre eigenen kleinen Lokale. Es geht sehr entspannt zu. Die Küchenchefs erklären ihren Gäste die lokalen Produkte, die wir in Finnland häufig verwenden. Offene Küchen sind nämlich in Skandinavien weit verbreitet.“

Damit er seinen künftigen Gästen die Fische eben so gut erklären kann wie sein neuer Chef, arbeitet Tolvanen gleichzeitig bei der Fischzucht in Himmerod mit, die Fischwirtschaftsmeister Weber seit April 2021 gemeinsam mit seinem Vater gepachtet hat. Ein Heimspiel für den Finnen, der in seiner Heimat schon sein ganzes Leben lang in Flüssen und Seen gefischt hat und sogar einen Jagdschein besaß. Ein wichtiger Punkt für Thomas Weber: „Mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter alle Abläufe im Betrieb kennen.“ Immerhin landen die geräucherten Forellen und Saiblinge aus Himmerod, aber auch die fangfrischen Exemplare ebenfalls auf der Speisekarte in Trittenheim und sind dort in einer Frischetheke für die Kunden erhältlich.

Da gehört es selbstverständlich ebenfalls dazu, dass Otto Tolvanen ebenso wie Jenny Kohn, die im Sommer als Weinfachfrau im Moselfischer startet, beim Fischefangen auf der Mosel helfen.

Wird also künftig die Speisekarte finnisch inspiriert sein oder bleibt alles beim Alten? Weber und Tolvanen grinsen verschwörerisch. Verraten wollen sie noch nicht allzuviel. „Otto bekommt die Möglichkeit, sich zu entfalten“, orakelt Weber, lässt sich aber doch noch Konkretes entlocken. „Der Gruß aus der Küche soll ein bisschen extravaganter sein. Wir kreieren etwas, dass nicht alle kennen. Wie etwa Gyozas - das sind japanische Teigtaschen - mit Fischfüllung. Oder Kroketten aus Fischfilets. Dann können wir testen wie das ankommt.“ Im Sommer erweitern Speisen aus aller Welt das Angebot, natürlich stets mit Moselfischen.