Wachablösung : Neuer Kreisvorstand bei den Grünen

GRÜNE Bernkastel-Wittlich wählen neuen Kreisvorstand Turnusmäßig standen bei der letzten Kreismitgliederversammlung des GRÜNEN Kreisverbands Bernkastel-Wittlich Neuwahlen für den Kreisvorstand an. Die bisherige Vorsitzende, Birgit Alt-Resch, trat nach 4 ½ Jahren nicht mehr an, da sie sich auf ihre kommunalpolitischen Mandate im Verbandsgemeinde- und Stadtrat Bernkastel-Kues konzentrieren möchte. Auch bei den übrigen Positionen standen Wechsel an. Gewählt wurden für die Amtszeit von zwei Jahren – jeweils ohne Gegenkandidaten – als Sprecher bzw. Sprecherin Sven Dücker (Piesport), Jutta Blatzheim-Roegler MdL (Bernkastel-Kues), zum neuen Kassierer Christian Synwoldt (Thalfang) und als Beisitzerinnen Regina Quapp-Politz (Bernkastel-Kues) und Nicole Weydert (Graach). Foto: Birgit Alt-Resch. Foto: TV/Birgit Alt-Resch