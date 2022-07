Lesen : Vom Urlaub inspiriert: Kinder-Krimi spielt zwischen Piesport und dem Pulvermaar

Die Autorin Steffi Bunt, die im wahren Leben Stefanie Tönies heißt, hat einen Kinder-Krimi herausgebracht, der an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück spielt. Foto: TV/Stefanie Tönies

Piesport/Daun Stefanie Tönies hat vor zwei Jahren mit ihrer Familie Urlaub in der Region gemacht. Davon war die Westfälin so beeindruckt, dass der neuste Band ihrer Kinder-Krimi-Reihe in der Region spielt.

Ein Krimi für Kinder, der von Erlebnissen in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück inspiriert ist – den hat die Westfälin Stefanie Tönies unter ihrem Autorennamen Steffi Bunt verfasst.

„Als ich mit meiner Familie in der schönen Gegend rund um Piesport Ferien gemacht habe, war mir sofort klar, dass dies die Szenerie für meinen neuen Sommerferienkrimi werden muss“, erzählt die Grundschullehrerin. Herzliche, entgegenkommende Menschen, eine Landschaft von unbeschreiblicher Schönheit „und dazu noch dieser zauberhafte Dialekt“, beschreibt sie die bleibenden Eindrücke, die sie so fasziniert haben.

Info Das Buch von Steffi Bunt (red) Acht Arme für alle Fälle – das sind Vicky, Jo, Rike und Kante von der Oktopus-Bande. Mit Mut, Durchblick und Fruchtgummis stürzen sich die vier Freunde in jedes Abenteuer. Ein Sprung in den Pool (und einer ins Pulvermaar), eine Postziege und Weintrauben mit lustigen Namen: Das ist der Moselurlaub mit Vicky, Rike, Jo und Kant in „Plötzlich Brause – Diebe, Liebe und zehn Ziegen“. Darin sprudelt in Vickys Bauch wegen Pascal die Brause, und Rikes Mutter hütet ein Geheimnis. Ihren Internet-Verliebten gibt es doppelt! Verfolgt von drei merkwürdigen Musikanten im grünen Auto ermitteln die vier Freunde im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, futtern Flammkuchen und brauchen plötzlich 3000 Euro, denn am Martinsbrunnen in Cochem ist eine geheime Übergabe geplant und vom Bahnhof Wittlich fährt kein Zug direkt nach Bielefeld. Da kann nur noch die Kühlbox helfen. Und eine mutige Ziege. Lesealter: ab acht Jahre Seitenzahl: 262 ISBN-Nummer: 978-3756220854 Preis: 9,99 Euro für das Buch Preis E-Book Startaktion: 1,99 € Preis E-Book normal: 3,99 Euro (Zurzeit ist das E-Book noch in Bearbeitung)

Und auch den Rest der sechsköpfigen Familie: Das Baden im Pulvermaar, das habe ihre Kinder – sechs, zehn, 13 und 16 Jahre alt – sehr beeindruckt. „Es war schon sehr reizvoll, in einem Maar zu baden“, schwärmt sie. Und nicht nur ihre eigenen Kinder waren begeister, wie die Westfälin Stefanie Tönies sagt. „Als meine Kinder ihren Freunden vom Baden im Pulvermaar erzählt haben, waren alle sehr begeistert“, sagt die 47-Jährige. Es sei „der Hit“ der Urlaubsgeschichten gewesen, die ihre Kinder in der Schule erzählt haben.

Und so wurde die Idee zu einem weiteren Band ihrer Kinderkrimireihe „Acht Arme für alle Fälle“ geboren, die sie unter dem Namen Steffi Bunt verfasst: Der Band „Plötzlich Brause – Diebe, Liebe und zehn Ziegen" spielt zwischen Mosel, Hunsrück und Pulvermaar (siehe Info).Zwei Wochen lang war die Familie in der Region im Urlaub, im Buch finden sich neben der Mosel und der Eifel auch der Erbeskopf und Wittlich wieder. Die Handlung spielt jedoch an einem fiktiven Ort.

Wie der moselfränkische Dialekt in „Plötzlich Brause“ kam

Fasziniert habe sie auch der Dialekt, der in der Region gesprochen wird – und der sich auch in dem Buch wiederfindet. Bei der Übersetzung vom Hochdeutschen ins Moselfränkische habe ihr Carina Schmitt von der Piesporter Touristinformation geholfen. „Sie hat mir freundlicherweise all‘ die Stellen ins Moselfränkische übersetzt, an denen Marietta Klüssmann, Vermieterin des Ferienhauses auf dem Weingut in ,Plötzlich Brause‘, spricht – und so meinem Roman den letzten regionalen Feinschliff verliehen“, sagt Tönies.

Geschrieben hat Stefanie Tönies schon immer gerne, wie sie sagt. „Ohne schreiben, das geht nicht“, sagt sie heute. „Ich schreibe Geschichten, seit ich Buchstaben auf das Papier bringen kann. Ich könnte auf vieles verzichten, aber nicht aufs Schreiben.“ Und als Grundschullehrerin böten sich Kinderbücher an. Der nächste Band sei schon in Arbeit. Sie schreibe dabei immer so, dass die Geschichten rasant sind und dass das Ende gut werde. „Wenn die Leute zu mir sagen, dass sie das Buch fesselt und mitnimmt, das ist das Allergrößte“, sagt die Autorin.