Kröv (red) An der Mosel wird gern und viel gefeiert. Unter dem Titel „Kröv – traumhaft Feste feiern“ präsentiert der neue Veranstaltungskalender große und kleine Feste.

Bereits zu Karneval geht es hoch her, und im Jahresverlauf gibt es fast monatlich den Antik-Flohmarkt. Am 16. und 17. Mai wird beim zweiten Hof- und Scheunenflohmarkt dann ganz Kröv wieder zum Flohmarktgelände. An Christi Himmelfahrt startet dann traditionsgemäß die Weinfestsaison in Kröv. Den Auftakt macht das „Kulinarische Frühlingswochenende“.