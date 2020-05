Freizeit : Lego-Freunde erleben Abenteuer im Weltraum

Bernkastel-Kues/Wehlen Das Historische Spielzeug- und Ikonenmuseum im Kloster Machern ist wieder geöffnet. Unter Beachtung der Hygienevorschriften wurden neue Termine für die Lego-Bauaktion zum Thema „Abenteuer im Weltraum“ festgesetzt.

Sie sind am Samstag, 30. Mai, sowie am Sonntag, 31. Mai, und am Montag, 1. Juni. Termine sind zwischen 10 und 17 Uhr mit stündlicher Einteilung möglich. Die Teilnehmer können sich eigene Raumfahrzeuge, Schubgleiter, Kommandozentralen und Raketenabschussrampen bauen. Steine für die kreative Umsetzung werden gestellt. Alle Modelle bleiben im Museum. Die drei besten Modelle in den Altersklassen bis acht Jahren sowie neun Jahre und älter werden zur sechsten großen Lego-Sonderausstellung mit Börse am 7. und 8. November prämiert.