Nach der Kommunalwahl Neuer Morbacher Ortsvorsteher: „Mit diesen Projekten haben wir zwei Jahre genug zu tun“

Morbach bekommt einen neuen Ortsvorsteher. Der 63 Jahre alte Hugo Bader wird am Donnerstag, 29. August, in sein Amt eingeführt und folgt damit auf Georg Schuh, der das Amt 15 Jahre innehatte. Doch was bewegt einen praktischen Arzt mit vier schulpflichtigen Kindern im Haushalt, ein solch arbeitsintensives Amt zu übernehmen? Zumal seine Frau ebenfalls selbstständig und in ihrem Job eingebunden ist?