Millionen-Projekt Erste Eindrücke vom neuen Panoramasteg am Moselblick-Parkplatz

(hpl) Bald können sich Besucher des Moselblick-Parkplatzes am Hochmoselübergang auf eine außergewöhnliche Aussicht freuen: Der vor mehreren Jahren geplante Panoramasteg nimmt Gestalt an. Die Arbeiten an dem Steig, von dem aus man auf das Moseltal blicken kann, sind in vollem Gange. Die Konstruktion ist, so der Landesbetrieb Mobilität in Trier, statisch sehr komplex, da er in die Hanglage gebaut wird, um einen guten Blick zu ermöglichen. Der Steg erstreckt sich über 600 Meter und ist vom Parkplatz aus zu erreichen. Bis Dezember soll der Steg, der fünf Millionen Euro kostet, fertiggestellt sein. Foto: portaflug