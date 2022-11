Traumschleife „Wind Wasser Wacken“ : Schöne Aussicht von der Panoramaschaukel: Berglichter Verein wertet Wanderweg auf

Schaukeln den Blick über die Hunsrück-Landschaft schweifen lassen: Das ermöglicht seit Kurzem ein neu gestalteter Rastplatz an der Traumschleife oberhalb von Berglicht. Foto: Michael Reusch

Berglicht Die Wanderfreunde Berglicht haben mit Unterstützung der Ortsgemeinde einen neuen Rast- und Aussichtsplatz an der Traumschleife „Wind Wasser Wacken“ geschaffen. Was Wandergäste dort jetzt an neuen Angeboten vorfinden.

Einen neuen Rastplatz mit neuen Attraktion finden Wanderer seit Kurzem an der Traumschleife bei Berglicht vor. Zusammen mit der Ortsgemeinde haben dort die Wanderfreunde Berglicht an einer Anhöhe unweit des „Langen Wackens“ einen Platz mit einer sehr weiten und beeindruckenden Aussicht komplett neu gestaltet.

Finanziell unterstützt wurde das gesamte Projekt als ehrenamtliches Bürgerprojekt, das von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf für eine entsprechende Förderung durch das Land ausgewählt worden war. Eine weitere finanzielle Unterstützung erhielt der Verein von der Ortsgemeinde Berglicht und der Urlaubsregion Thalfang am Erbeskopf (UTE).