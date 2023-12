Handel Für viele sind es einfach nur Schuhe …

Noch jedenfalls ist es ein arbeitsintensives Hobby, das aus der Leidenschaft für ausgefallene und seltene Turnschuhe entstanden ist. „Wir wählen unser Outfit nach den Schuhen aus“, sagt der dritte im Bunde, der 25-jährige Marvin Konz, der für ein großes Unternehmen in Luxemburg die Lieferketten managet. Rund 500 Paar Schuhe der Marken Nike, Adidas, Yeezy, Asics, New Balance und UGG stehen im Laden und kleinen Lager, überwiegend Special-Editions, die limitiert sind, mit speziellen Designern, Marken oder Musikern zusammen aufgelegt wurden und in der Auswahl selten oder gar nicht mehr zu bekommen sind. Natürlich auch diverse Modelle der Air Jordans von Nike, mit denen der Sneaker-Boom in der 1990er Jahren einst begann. Die sogenannten „Lost & Found-Modelle sind im used Look, also auf alt getrimmt, inclusive Accessoires, wie einer handgeschriebenen Rechnung eines Turnschuh-Ladens in den USA, natürlich nachgemacht.