Kommunalpolitik : Neuer Radweg am Ufervorgelände in Kröv

Kröv Die Firma Innogy stellt am Mittwoch, 7. Oktober, im Ortsgemeinderat Kröv das Thema freies W-Lan vor. In der Sitzung geht es zudem um Vorschläge für den Haushaltsplan 2021, um die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung und Sanierung der Kanalleitung in der Straße Im Flurgarten sowie um den Bau und die Ausweisung eines Radweges im Ufervorgelände in Kröv und diverse Bauangelegenheiten.