Ersthelfer : DRK-Ortsverein Traben-Trarbach braucht einen neuen Rettungswagen

Zu den Aufgaben und Aktivitäten gehören: Blutspendedienst in Traben-Trarbach, Enkirch, Kröv, Kinderbeuern und Irmenach, First-Responer (Ersthelfer vor Ort) in Traben-Trarbch, Wolf, Kinheim und Hontheim-Krinkhof. Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Teileinheit der schnellen Einsatzgruppe, Jugendrotkreuz und Schulsanitätsdienst, Sanitätsdienst bei großen Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.