Freizeit : Neuer Rundweg mit Blick auf Hoxeler Viadukt

Morscheid-Riedenburg Die „Ennisch Breck“ ist Hauptattraktion eines neuen Wanderweges in der Gemeinde Morbach.

Einige existierende Wege seien in die Streckenführung mit eingeflossen, sagt der Hoxeler Ortsvorsteher Marco Thees. Außerdem ist im Herrschenbachtal ein provisorischer Steg gebaut worden, der aber noch durch einen anderen mit Handlauf und umweltschonenden Schraubfundamenten ersetzt werden soll, sagt er. Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind und trotzdem das Viadukt sehen wollen, können im Ortsteil St. Kuno parken und einen barrierearmen 700 Meter langen Weg bis zur Schutzhütte am Saar-Hunsrück-Steig gehen. „Von dort hat man einen tollen Weitblick auf die Brücke“, sagt Thees. Vorgesehen sind auch Infotafeln, die Wanderer über die Jagd im Hunsrück informieren sollen.