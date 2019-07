Literatur : Neuer Säubrenner erschienen

Wittlich Die 69. Ausgabe bietet auf 185 Seiten jede Menge Lesestoff für Wittlicher.

Die Jubiläen der Städtepartnerschaften mit Boxtel (Niederlande) und Brunoy (Frankreich), 60 und 40 Jahre, werden eingehend gewürdigt. Berichte über die Eingemeindungen der Stadtteile vor 50 Jahren nehmen einen breiten Raum ein. Auch die Bedeutung der Neuerburg für Wittlich wird ausführlich erörtert. Eigene Erinnerungen werden wieder lebendig; so in den Beiträgen „St. Markus im Wandel der Zeit“, „Völkerverständigung in Zeiten des Zweiten Weltkrieges“ oder in „Philipp Beckers Abenteuer in Wittlich“.