Kreisjahrbuch : Neuer Schriftleiter für das Kreisjahrbuch

Bernkastel-Wittlich (red) Kreis-Archivarin Claudia Schmitt hat die Schriftleitung des Redaktionsausschusses des Kreisjahrbuchs an René Richtscheid übergeben. Er ist Mitarbeiter an der theologischen Fakultät des Bistums Trier und mit einer halben Stelle am Emil-Frank-Institut in Wittlich tätig, das wie das Kreisarchiv seinen Sitz im Haus Mehs in der Schloßstraße 10 in Wittlich hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken