Vom Kaplan zum Seelsorger Der Priester Stephan Schmidt zieht von Ockfen nach Piesport um

Piesport · Als Kaplan war Stephan Schmidt (34) drei Jahre in der Pfarrei St. Lambertus Saarburger Land tätig und wechselt nun als Seelsorger in die Pfarreiengemeinschaft Neumagen-Piesport. Woher er stammt, wie er Priester wurde und was er an den Menschen von der Mosel schätzt.

26.07.2024 , 09:27 Uhr

Der neue Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Neumagen-Piesport: Stephan Schmidt wurde Anfang Juli in Saarburg-Beurig verabschiedet und wechselt an die Mosel. (Archivfoto) Foto: Christoph Hahn

Von Christoph Hahn