Versorgung : Neuer Supermarkt für Neumagen-Dhron

Neumagen-Dhron Rund 30 Jahre lang diente ein Gebäude am Katharinenufer in Neumagen-Dhron als Supermarkt. Nun ist es offenbar an der Zeit für einen Neubau, denn der Gemeinderat von Neumagen-Dhron beschäftigt sich derzeit mit einer Bauvoranfrage.