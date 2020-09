Infrastruktur : Neuer Supermarkt in Landscheid eröffnet nächste Woche

Der neue Supermarkt in Landscheid eröffnet am 8. September. Foto: TV/Angelina Burch

Landscheid Das lange Warten hat ein Ende: In Landscheid wird es ab dem 12. September eine neue Einkaufsmöglichkeit geben.

Michael Comes, Bürgermeister der Mehrortsgemeinde Landscheid, sieht in der Eröffnung viel positives: „Der Supermarkt wird eine Bereicherung für die Infrastruktur und die Region. So muss man nicht mehr immer nach Wittlich fahren, sondern kann auch schnell mal was einkaufen. Die Bürger freuen sich auch schon darauf, dass ein Discounter und ein Metzger in den Ort kommen.“ Außerdem wird es vor dem Einkaufszentrum auch Sitzmöglichkeiten geben.