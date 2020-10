Konzert : Marcel Adam Konzert ist verlegt

Marcel Adam und Christian di Fantauzzi Foto: Veranstalter Kultur in Schweich

Mülheim (red) Das für Samstag, 14. November, geplante Konzert mit Marcel Adam in der Grafschafter Festhalle in Mülheim ist verlegt. Das Konzert findet am Sonntag, 10. Januar, 17 Uhr, statt.