Natur : Die wunderbare Welt eines seltenen Vogels

Groß war das Interesse am neuen Themenwanderweg in der Nähe von Wolf. Foto: DLR

Traben-Trarbach/Wolf Bei der Eröffnung des neuen Themenwegs „Zippammers Welt – der Wanderweg mit Pfiff“ in der Wolfer Goldgrube sind 100 Menschen zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein seltener Vogel steht im Mittelpunkt eines neuen Themenweges an der Mosel. Er heißt „Zipp­ammers Welt – der Wanderweg mit Pfiff“ Entlang des neu angelegten Weges von der Ortslage Wolf zum Moselsteig werden den Wanderern viele Informationen zu der streng geschützten Art, ihrem Lebensraum und ihren Mitbewohnern auf Info-Tafeln mit auf den Weg gegeben. Der neue Themenweg beweist, dass Flurbereinigung heute mehr kann, als nur für eine Verbesserung der Agrarstruktur zur sorgen. Auch die Landespflege und die Förderung der kommunalen Infrastruktur sind wichtige Themen in diesem Zusammenhang. Beatrix Kimnach, Ortsvorsteherin in Wolf, freute sich nicht nur über die vielen Anwesenden, sondern auch über „ein weiteres tolles, vielleicht einzigartiges Tourismusprojekt für Wolf und Umgebung.“ Besonderen Dank sprach sie den örtlichen Naturerlebnisbegleitern aus, die zusammen mit dem DLR Mosel über fast ein Jahr den Themenweg konzipiert, inhaltlich gestaltet und tatkräftig beim Ausbau mitgeholfen haben.

Auch Torben Alles, Abteilungsleiter im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel, hob die „super Zusammenarbeit“ mit den Akteuren der Lebendigen Moselweinberge hervor. Doch auch die örtlichen Winzer leisten viel für eine intakte Weinlandschaft in der Wolfer Goldgrube. In den neu angelegten Querterrassen mit ihren bunt begrünten Böschungen wird zwischen den Reben genügend Nahrung für die Zippammer, aber auch für zahlreiche Insekten, angeboten. Damit leisten die Winzer auch ihren Beitrag, dem aktuell so intensiv diskutierten Insektensterben entgegenzuwirken.

Extra Lebendige Moselweinberge Weitere Infos zu den Lebendigen Moselweinbergen gibt es im Internet unter www.lebendige-moselweinberge.de oder beim DLR Mosel: Martina Engelmann-Hermen, Telefon 06531-956-156, E-Mail: martina.engelmann-hermen@dlr.rlp.de; Carsten Neß, Telefon 06531-956-184, E-Mail: carsten.ness@dlr.rlp.de

Info Verlauf des Themenweges Der Themenweg „Zippammers Welt“ beginnt an der Wolfer Brücke als Zuwegung zum Moselsteig. Er weist vierzehn Info-Tafeln auf. Lebensraumelemente wie Trockenmauern, ein Lebensturm oder ein Insektenhotel bieten neben den artenreichen Querterrassen und Biotopflächen viele Möglichkeiten zur Tier- und Pflanzenbeobachtung. Auch durch die Beteiligung der örtlichen Naturerlebnisbegleiter ist hier ein wegweisendes Projekt innerhalb der Lebendigen Moselweinberge entstanden.

Ähnlich sah es auch die Landtagsabgeordnete Bettina Brück: „Das DLR Mosel macht nicht nur Flurbereinigung, sondern auch Projekte in Natur und Landschaft, die den Menschen dauerhaft in Erinnerung bleiben.“ Hier könne man die eigene Heimat sehr gut kennenlernen und müsse nicht „mit dem Flieger in die Welt hinausziehen.“ Verbandsgemeindebürgermeister Marcus Heintel würdigte „Zippammer´s Welt“ mit dem Wort: „einzigartig“: Einzigartig sei die Moselregion. Einzigartig die seltene Zippammer, die dort noch brütet. Einzigartig der neue Themenweg und damit einzigartig die Wolfer Zuwegung zum Moselsteig. So verwundert es auch nicht, dass die Stadtweinkönigin von Traben-Trarbach, Sarah-Paloma I., die Schönheit der Landschaft ihrer Heimatregion durch den neuen Weg noch bereichert sieht. Musikalisch wurde die Eröffnung von der Jagdhornbläsergruppe Hegering Traben-Trarbach begleitet.