Vereine : Neuer Verein will Gutes tun

Niederscheidweiler Ein neuer Verein wird sich in Niederscheidweiler gründen. Ziel des Vereins soll es sein, bedürftige Menschen, soziale Projekte oder andere Gute Dinge in der Region zu unterstützen. Die Gründungsversammlung des neuen Vereins „Gemeinsam fürs Gute“ ist am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses Niederscheidweiler.

