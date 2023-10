Für Jung und Alt Mehr Gemeinsinn, mehr Feiern, mehr Party mit einem neuen Verein in Morbach-Rapperath

Was tun, wenn sich im eigenen Dorf immer weniger bewegt? Ganz einfach: Man gründet einen neuen Verein mit dem Ziel, die dörfliche Identität, die Struktur und das gemeinsame Miteinander zu stärken. So geschehen im Morbacher Ortsteil Rapperath. In dem rund 450 Einwohner zählenden Dorf haben engagierte Einwohner jetzt die Rapperather Dorfgemeinschaft 2023 gegründet.