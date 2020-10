Verkehr : Noch diesen Monat soll die Feinschicht drauf

Es geht zügig voran am Kreisel zum Thalfanger Neubaugebiet „In den Mühlenfeldern“ – hier von der Straße nach Dhronecken aus gesehen. Foto: Ursula Schmieder

Thalfang Der seit Anfang April gebaute neue Verkehrskreisel am Thalfanger Neubaugebiet ist befahrbar.

Noch ist einiges zu tun im neuen Kreisel am Thalfanger Neubaugebiet „In den Mühlenfeldern“. So sind etwa Gehwege und behindertengerechte Übergänge noch zu pflastern. Doch befahrbar ist er bereits – zumindest inoffiziell. Offiziell allerdings erst mit der formellen Verkehrsfreigabe.

Doch schon seit einigen Tagen können Anlieger über die zumindest grob fertige Fahrbahn zu ihren Häusern fahren. Und wie alle anderen Autofahrer können sie vom Kreisel aus auch in Richtung Ferienpark Himmelberg und Lückenburg beziehungsweise nach Dhronecken abzweigen.

Die Feinschicht der Fahrbahn soll in der nächsten Woche aufgebracht werden. Aktuell dafür angedacht sind Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Oktober. Witterungsbedingt könne sich das aber verschieben, räumt Ralph Kiesgen, Bauleiter des Sehlemer Bauunternehmens Franz Lehnen ein. So gab es beispielsweise infolge vieler Regentage in den vergangenen Wochen Verzögerungen. Daher sei es derzeit schwierig, Termine verlässlich vorauszusagen, erklärt Kiesgen.