Integrationspolitik : Neuer Vorsitz im Beirat für Migration und Integration

Bernkastel-Wittlich Mitglieder des neuen Beirats für Migration und Integration des Landkreises Bernkastel-Wittlich haben sich zu ihrer konstituierenden Sitzung in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich getroffen. Der Beirat vertritt die im Landkreis lebenden rund 12 000 Menschen mit Migrationshintergrund, die aus 134 Nationen kommen.

Die neugewählte Vorsitzende des Beirats stellt sich nach eigener Aussage gerne der verantwortungsvollen Aufgabe. Die 35-Jährige ist seit vielen Jahren kommunalpolitisch aktiv und wurde im vergangenen Jahr in den Kreistag gewählt. Sie will sich für eine gleichberechtigte Teilhabe von Migranten an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens im Landkreis einsetzen und die bisherige gute Arbeit des Beirats fortsetzen. „Integration ist keine Einbahnstraße“, so die neugewählte Vorsitzende. „Sie kann nur gelingen, wenn sich Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gemeinsam dafür einsetzen. Das möchte ich gemeinsam mit meinen Beiratskolleginnen und -kollegen engagiert und tatkräftig tun. Ein herzliches Dankeschön richte ich an den bisherigen Beirat, an den Vorsitzenden Tahir Dogan und seine beiden Stellvertreterinnen Irene Dischke und Andrea Kien.“ Die Vorsitzende bittet die Einwohner des Landkreises darum, die Arbeit des Beirats zu unterstützen. Sie freut sich auf viele an den Beirat gerichtete Vorschläge aus der Bevölkerung.