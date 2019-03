Auslese

Mit oder ohne Sommelier

Nach über 20 Jahren hat der gebürtige Kölner Marc Almert die Trophäe des „Besten Sommeliers der Welt“ vor wenigen Tagen wieder nach Deutschland zurückgeholt. In dem Wettbewerb im belgischen Antwerpen, an dem sich 66 Sommeliers aus 63 Ländern beteiligt haben, hat der 27-Jährige nicht nur in der Disziplin Wein, sondern auch in den Bereichen Bier, Zigarren und „Drink & Food-Pairing“ sein Können unter Beweis gestellt und sich gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt. mehr