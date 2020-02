Sprachhrohr junger Leute : Neuer Vorstand im JU-Gemeindeverband Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red) Der JU-Gemeindeverband Bernkastel-Kues hat einen neuen Vorstand. Katharina Coniglio wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie wird von ihren Stellvertretern Maximilian Knop und Niklas Kappes unterstützt.

Den Vorstand komplettieren Anna-Lena Ames als Tourismus- und Kulturbeauftragte sowie die Beisitzer Kristina Brixius, Marvin Haas, Anna-Sophia Schmitz, Helena Lausberg, Philip Hoffmann und Christoph Ames. Der neue Vorstand will Sprachrohr für die Anliegen junger Leute an der Mittelmosel sein und sich so auch in Sachen Regionalität und Nachhaltigkeit engagieren, weshalb es am 9. Mai wieder eine Handysammelaktion in Bernkastel-Kues geben wird. Auch der Austausch mit den Verantwortungsträgern aus der Kommunalpolitik wie Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, der in der Sitzung Impulse zur Entwicklung der Verbandsgemeinde in den nächsten Jahren gab, gehört zur Arbeit. Foto: Leonard Preisler