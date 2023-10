Es geht nicht nur um die Trägerschaft Neuer Vorstoß aus Thalfang: Kreis soll Realschule plus übernehmen – mit allen Schulden

Was die Zukunft der Erbeskopf-Realschule plus in Thalfang betrifft, sind sich die politischen Vertreter vor Ort schon lange einig: Der Landkreis Bernkastel-Wittlich soll die Trägerschaft übernehmen. Und zwar inklusive aller Schulden, die seit der Sanierung der Schule den Haushalt der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang belasten. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses empfahlen jetzt einstimmig, beim Kreis die Aufnahme konkreter Verhandlungen zu beantragen.