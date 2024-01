Snacks, Alkohol und E-Zigaretten Erster Automatenladen in Wittlich: Ruffys Snack World hat rund um die Uhr geöffnet

Wer spät in der Nacht Lust auf Chips oder ein kühles Bier hat, wird den neuen Spätkauf Ruffys Snack World in Wittlich am Schlossplatz zu schätzen wissen. Ein breites Angebot an Chips, Süßes, Getränken und elektronischen Zigaretten. Markus Dietrich, der Besitzer des Automatenladens, sagt: „Bislang gab es in Wittlich keinen Spätkauf und ich habe großes Potenzial in dieser Idee gesehen.“ Ende November eröffnete er den Laden und es sei ein voller Erfolg.