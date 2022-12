Stadtbild : Neues Bronzemodell der Wittlicher Innenstadt

Die Stadt Wittlich ist um eine Attraktion reicher. Der Lions Club Wittlich hat der Stadt Wittlich, ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Gästen der Stadt ein besonderes Geschenk gemacht. Am 4. Advent 2022 wurde im Rahmen einer kleinen Zeremonie der Stadt Wittlich ein bronzenes 3D-Modell des Stadtkerns vom Lions Club Wittlich übergeben. „Wittlich – sehen, fühlen, begreifen“ heißt es im Projekttitel und so wird die schöne Innenstadt Wittlichs durch die Aufstellung dieses 3D-Modells zum optischen und haptischen Erlebnis. Jeder kennt die vom Anfassen glänzenden, markanten Punkte an vergleichbaren Tastmodellen. Künftig werden sicherlich das Türmchen, das historische Rathaus, die Markuskirche, die Synagoge oder der Pariser Platz vergleichbar hervorstechen – alles findet sich in Reichweite. Aufgestellt ist das neue Bronzemodell auf dem Platz an der Lieser an der Fußwegstrecke zwischen Marktplatz und Rommelsbachbrücke. Das Modell bietet gleichermaßen sehbehinderten und sehenden Besuchern sowie Einwohnern und Gästen Orientierung innerhalb der Stadt. Es ist ein wunderschöner neuer Baustein in der Innenstadt. Sehbehinderte Menschen und Sehende erfahren mehr über Architektur, Stadtgeschichte, Größenunterschiede und Anordnung der Häuser, Gassen und Plätze. Wichtige Informationen werden zusätzlich in Blindenschrift gegeben. Menschen jeden Alters werden ein dauerhaftes Bild der Stadt haben, das auch in späteren Jahrzehnten die stadtgeschichtliche Entwicklung nachvollziehbar machen wird. Die Idee zur Umsetzung kam von Markus Sips während seiner zurückliegenden Amtszeit als Präsident des Lions Clubs Wittlich. Wichtig war dem Lions Club bei der Entscheidung zur Realisation, dass sämtliche Kosten aus den eigenen Reihen gestemmt werden mussten, ohne dass der Umfang der durch den Club geförderten Projekte abnehmen durfte. Zusätzliche finanzielle Unterstützung fand die Initiative bei der Stiftung Stadt Wittlich sowie der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück. Der künstlerische Entwurf sowie die Herstellung erfolgten durch Sebastian Langner, der als renommierter Bildhauer und Steinmetz das Projekt, mit der nötigen persönlichen Nähe zu seiner Heimatstadt, hochwertig umgesetzt hat. Bildunterschrift: Initiator Markus Sips (3.v.r.), Bürgermeister Joachim Rodenkirch (2.v.r.), Vorstand der Sparkasse Mittelmosel - Eifel, Mosel, Hunsrück Edmund Schermann (rechts) und Mitglieder des Lions Club Wittlich freuen sich über das Bronzemodell Foto: TV/Steven Megerle/Lions Club Wittlich