Neues Angebot : Kokos vegan und Leberwurst - In Thalfang gibt es ausgefallene Eissorten aus dem Automaten

Matthias Welter (links) und Marco Ebied nutzen ihre Mittagspause für einen Besuch am neuen Eisautomaten, der gleich neben der Touristinformation steht. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Thalfang Ein Eisautomat steht seit kurzem in der Thalfanger Ortsmitte gleich neben dem Marktplatz. Er bietet mehr als ein Dutzend Eissorten, teils mit regionalem Bezug. Wer dahinter steckt, wie das Angebot ankommt und warum es auch für Hundehalter interessant sein könnte.

Matthias Welter und sein Kollege Marco Ebied haben sich in der Mittagspause auf den Weg zum Thalfanger Marktplatz gemacht. Ihr Ziel: ein mintgrüner Automat, der neben der Touristinformation an der Hauswand steht. „Wir wollen uns heute mal ein Eis gönnen“, sagt Welter.

Genau das bietet das Gerät, das seit wenigen Wochen in Betrieb ist. Die Eiswerkstatt Birkenfeld hat es mit Einverständnis der Gemeinde aufgestellt. Rund um die Uhr können dort klassische Sorten im geschlossenen Becher wie Vanille, Erdbeer oder Schokolade, aber auch Ausgefalleneres wie „Kokos vegan“, Waldmeister und „sizialinische Zitrone“ aus den gekühlten Fächern gezogen werden. Auch Tiramisu und Eistorten zählen zum Angebot. Die beiden Mitarbeiter von Hochwald in Thalfang tippen ihre Auswahl auf einem Computerdisplay ein, zahlen per EC-Karte – und schon fallen die Eisbecher ins Ausgabefach. Die Automaten-Idee sei „toll für den Sommer“, findet Matthias Welter. „Und es schmeckt.“

Hinter dem neuen Angebot in Thalfang steckt Marco Vazzola, Inhaber der Birkenfelder Eismanufaktur und des dazugehörigen Eiscafés. Die Idee, sagt er auf TV-Anfrage, sei ihm durch die Pandemie gekommen. „Wir haben den ersten Automaten vor unserer Eisdiele aufgestellt, als Service“, sagt Vazzola. So hätten sich die Kunden während des Lockdown und später unabhängig von den Öffnungszeiten mit Eis versorgen können. Was als Ersatz gedacht war, sei so gut angekommen, dass der Betrieb inzwischen sechs weitere Automaten bestücke – in Idar-Oberstein, Birkenfeld, Freisen (Saarland), Konken (Kreis Kusel) und neuerdings auch Thalfang.

Die Automaten werden laut Vazzola täglich frisch befüllt mit zehn bis zwölf Geschmacksrichtungen in 160- und 550-ml-Bechern. Die Manufaktur stehe für traditionelles italienisches Eis-Handwerk, sagt er. „Wir legen aber auch Wert auf möglichst regionale Zutaten.“ Was es vor Ort nicht gebe, etwa bestimmte Nüsse, werde in Italien gekauft. Milch und Joghurt stammten jedoch ausschließlich von einem Landwirt aus Albessen (Kreis Kusel). Honig komme von Imkern aus der Region, Obst vom örtlichen Markt.

„Immer offen“ ist der Eismacher für besondere Kreationen, die gerne einen Bezug zu regionalen Produkten haben dürfen. So habe er für jeweils limitierte Auflagen Eis aus Birkenfelder Apfelsaft hergestellt. Für eine Kooperation mit dem Unternehmen Schwollener Sprudel (Kreis Birkenfeld) habe er deren Limonade verwendet: „Wir freuen uns immer, wenn Partner auf uns zukommen.“

Die Kreationen des Familienbetriebs mit zehn Mitarbeitern wurden schon häufiger prämiert. Mit seinem „Haselnussherz-Eis“ war Vazzola 2014 bei der Eis-Weltmeisterschaft im italienischen Rimini dabei, gewann damit beim deutschen Vorentscheid in Berlin den zweiten Platz.

Info So funktioniert der Eisautomat Der Eisautomat der Birkenfelder Eiswerkstatt befindet sich gleich neben der Thalfanger Touristinformation in der Saarstraße. Wer sich dort einen Becher Eis kaufen möchte, muss zunächst über ein Computerdisplay eine Bechergröße wählen. Dann erscheinen auf dem Bildschirm die verfügbaren Sorten mit kurzer Beschreibung. Ein kleiner Becher (160 Milli-Liter) kostet 2,80 Euro, der große Becher (550 ml) 6,80 Euro. Bezahlt wird bargeldlos, in dem entweder eine Bankkarte oder das Handy vor ein entsprechendes Lesegerät gehalten werden. Mehr Informationen zur Eiswerkstatt Birkenfeld gibt es unter www.eiswerkstatt-bir.de

Schon seit 2015 vermarktet der Birkenfelder unter dem Label „Dog Gelato“ Eis, das speziell für Hunde zubereitet wird. „Es gibt drei Sorten: Lyoner, Lachs und Leberwurst“, sagt Vazzola. Darin enthalten sei ein gewisser Anteil Fleisch, kein Zucker, keine Laktose. „Wir verkaufen das in ganz Deutschland.“ Dog-Gelato gibt es auch im Thalfanger Automaten. Es passe gut dorthin, findet der Eis-Fachmann angesichts des Hunde-Freizeitparks in Thalfang und der Angebote für Urlaub mit Hund. Weitere Automaten plant er derzeit nicht: „Wir müssen sie ja noch befüllen können.“

An dem neuesten Standort in Thalfang war auch die Bäckerei Spindler beteiligt. In deren Café am Markt gibt es das Birkenfelder Eis seit längerem frisch portioniert als Kugeln im Becher. „Unser Schwerpunkt sind natürlich Backwaren, aber vor einiger Zeit dachten wir uns: Es wäre doch schön, wenn wir auch Eis von einem regionalen Hersteller anbieten könnten“, sagt Ulrike Spindler vom Bäckerei-Familienbetrieb mit Hauptsitz im saarländischen Sötern. Die Kooperation mit Vazzola sei 2017 entstanden. „Als Corona ins Spiel kam, musste er umdenken und kam auf die Automaten-Idee. Wir haben dafür gern den Kontakt zur Gemeinde vermittelt.“ Das Eis – egal, ob von der Theke oder aus dem Automaten – werde sehr gut angenommen.