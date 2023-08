Zwei Tage automobile Schätze bestaunen Was beim Thalfanger Oldtimertreffen diesmal anders ist

Thalfang · Das Interesse an der Veranstaltung des MTC Erbeskopf ist groß. Diesmal gab es sogar so viele Anfragen von Ausstellern, dass die Organisatoren erstmals zum Alter der gezeigten Oldtimer eine Vorgabe machen mussten. Was die Besucher am Wochenende in Thalfang erwartet.

21.08.2023, 18:22 Uhr

Die Markenvielfalt ist einer der Garanten für das große Interesse am Young- und Oldtimertreffen, das am 26./27. August wieder nach Thalfang lockt. Bei der Auswahl der Ausstellungsstücke gab es diesmal allerdings eine Neuerung. Foto: Jürgen Braun

Von Jürgen C. Braun

Die Mark ist bald wieder im Oldie-Fieber: Der MTC Erbeskopf Thalfang lädt für kommendes Wochenende (26./27. August) auf die Festwiese zum Young- und Oldtimertreffen ein – bereits zum 16. Mal. Doch in diesem Jahr gibt es eine Veränderung: Erstmals wurde der Kreis der Aussteller durch eine Vorgabe eingeschränkt.