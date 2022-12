Gastronomie : Neues Bistro im Hunsrückhaus: Großer Andrang am Eröffnungstag

Betreiber Marco Best freute sich über den großen Zulauf am Eröffnungstag des neuen Bistros „Re(h)serviert“ im Nationalparktor am Erbeskopf. Zur Eröffnung gab es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit nachhaltigen und frischen Speisen. Foto: Andreas Sommer

Hilscheid Am zweiten Adventssonntag öffnete auf dem Erbeskopf das neue Bistro „Re(h)serviert“. Dabei spielt Eventgastronomie für Pächter Marco Best eine große Rolle. Er verrät, was Bügelwäsche damit zu tun hat.

Wenn Marco Best in den neugestalteten Gastraum seines Bistros „Re(h)serviert“ im ehemaligen Hunsrückhaus auf dem Erbeskopf blickt, dann kann der 37-jährige Gastronom aus Börfink stolz sein. Seit Sonntag hält der Eventmanager wieder gastronomische Angebote auf dem höchsten Berg in Rheinland-Pfalz bereit.

Einfach die Hände in den Schoß zu legen, das liegt ihm nicht, wie er sagt. Er möchte nach vorne blicken und Neues schaffen. Demzufolge sieht er sein neues Bistro auch nicht nur auf die Wintersaison am Erbeskopf beschränkt. „Ich sehe den Nationalpark und den Erbeskopf als ganzjähriges Ausflugsziel“, blickt Marco Best in die Zukunft. „Da wir auch eine Eventagentur sind, wollen wir hier über den reinen gastronomischen Betrieb hinaus auch Veranstaltungen anbieten, die in das Erscheinungsbild des Nationalparks passen“.

Was der 37-jährige Eventmanager alles plant, darauf können sich die Besucher des Erbeskopfes sicher freuen. Vieles ist noch nicht spruchreif, aber als Idee nannte Marco Best schon einmal Küchenpartys, die gemeinsam mit anderen in der Region ansässigen Gastronomen veranstaltet werden können.

Zum Auftakt gab es am zweiten Advent zunächst einmal ein vielfältiges Frühstücksbuffet, mit allerlei Angeboten nachhaltiger Produkte. Wer für den Eröffnungstag keine Reservierung hatte, brauchte viel Glück, einen freien Tisch zu ergattern und in den Genuss von Honig direkt aus der Wabe, mit flüssiger Schokolade überzogenen Früchten oder Aufschnittplatten mit verschiedenen Schinken-, Wurst- und Käsevariationen zu kommen.

Unter den ersten Gästen war auch Dr. Erwin Manz, Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz. Für ihn bedeutet die neue Gastronomie am Erbeskopf einen echten Zugewinn für die Region. „Ich finde es großartig, das es dieses Gastronomieangebot hier oben am Erbeskopf gibt. Hierher kommen viele Menschen, um in der Natur zu Wandern oder sich die Ausstellungen hier ansehen. Es ist toll, dass es jetzt auch wieder einen Anlaufpunkt gibt, wo sich die Besucher stärken können. Der Erbeskopf ist im Nationalpark ein sehr wichtiger Standort. Uns als Land ist sehr wichtig, das dieser Standort für die Menschen attraktiv bleibt und ein Ort ist, wo viele Besucher gerne hinkommen“.

Unter den ersten Gästen am Eröffnungstag war auch Sylvia Merz aus Kaiserslautern mit ihrem Mann Thorsten. Gemeinsam mit Hundewelpe Kimba waren sie mit dem Wohnmobil unterwegs auf einem Wochenend-Trip zu verschiedenen Weihnachtsmärkten in der Region. „Wir haben uns kurzerhand entschlossen, hier mit dem Wohnmobil zu übernachten und dann morgens lecker zu frühstücken. Mit dem Frühstücksangebot hier im neuen Bistro sind wir sehr zufrieden. Das Angebot ist sehr umfangreich, und es ist von jedem etwas dabei. Wir würden auf jeden Fall wiederkommen, zumal wir unsere nächste Wandertour hier durch den Nationalpark schon geplant haben“.

Gestartet wird zunächst sonntags mit einer „kleinen Bistrokarte“ vom neu kreierten Nationalpark-Flammkuchen bis zur Brotzeitplatte für Wanderer mit stets wechselnden Tagesgerichten. „Unser Bistro heißt ja „Re(h)serviert“, auch in Anspielung auf leckere Menüs mit Wildfleisch. „Wir werden sicher auch mal sonntags ein Wildgulasch als Tagesgericht auf der Karte haben“, verspricht Marco Best.

Aber er wäre kein Eventmanager, wenn er nicht auch ganz besondere Frühstücksbuffets in Planung hätte. So soll es im Januar ein „Bügel-Frühstück“ geben, wo jeder Gast seine Bügelwäsche mitbringen kann. Diese wird dann kostenlos gebügelt, währenddessen man frühstückt.