Literatur : Kraftvolle Impulse für Momente des Glücks

Esch Wie in einem Hamsterrad fühlen sich viele Menschen in ihrem Alltag. Dabei merken sie, dass etwas nicht stimmt. Konrad Klar aus Esch, der eigentlich aus dem Bereich Finanzen, Beratung und Consulting kommt, beschäftigt sich seit seiner Jugend mit Themen zur Lebensphilosophie.

Viele Bücher, beispielsweise von Eckhart Tolle, Anselm Grün oder Dale Carnegie hat er gelesen. Besonders hat ihn das Buch von Bronnie Ware „Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ beeindruckt. Er sagt: „Ein Verbundenheit zum Leben war bei mir immer da.“

Sein Buch unterscheidet sich von vielen anderen Lebensratgebern, weil es zum Tun anregt. „Der Leser soll das Buch nicht nur an sich vorbeirauschen lassen, sondern es soll dazu motivieren, anzufangen, etwas zu verändern.“ Dazu hat er auf der jeweils rechten Seite seines Buchs „Liebe dein zauberhaftes Leben“, dessen Titelbild er selbst fotografiert hat, Platz für Notizen gelassen, bei denen die Leser Fragen beantworten können, die er in einem kleinen Impulstext stellt.

Ein Beispiel: Unter der Überschrift, „Sei aufmerksam“ steht eine zehnzeilige Anregung, Dinge zu tun, bei denen man seine wertvolle Zeit sinnvoll einsetzt. Danach regt er an, drei Dinge aufzuschreiben, die man an diesem Tag entdecken möchte. „Ich will die Menschen damit ein wenig aus ihrer Komfortzone herausholen. Der Ansatz, selbst etwas zu tun, ist mir sehr wichtig. Durch die Wiederholung, sich immer wieder Gedanken über sein Leben zu machen und neue, positive Dinge zu entdecken, wird sich eine Veränderung einstellen“, ist er überzeugt.