Brandschutz : Neues Gerät für die Brandschützer

Wittlich Die Freiwillige Feuerwehr Wittlich soll unter anderem mit einem mobilen Notstromaggregat und einem neuen Kommandowagen ausgestattet werden.

Der Sozialausschuss der Stadt Wittlich hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Anschaffung von neuen Fahrzeugen und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr Wittlich befasst: Ergänzend zu ihrer Perspektivplanung 2025 möchte die Wehrleitung der Stadt ein 33-jähriges Einsatzfahrzeug ersetzen, da eine Reparatur unwirtschaftlich sei. In einem Vortrag vor dem Sozialausschuss erklärt Wehrleiter Christian Vollmer, dass das Einsatzfahrzeug, das derzeit am Standort Lüxem vorhanden ist, mit einem Fahrzeug gleichen Typs vom Standort Neuerburg/Dorf ersetzt werden soll. Um die Lücke am Standort Neuerburg/Dorf, die dann entstehen wird, zu schließen, soll ein neues Löschfahrzeug angeschafft werden. „Es ist wichtig, den Standort Lüxem auf diese Weise zu erhalten. Vor allem wenn man an die Hochwassergefahr denkt“, sagt Vollmer. Über das Projekt wird am 12. September im Stadtrat entschieden.