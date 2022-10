Wirtschaft : Das „Filetstück“ an der A1- Neues Gewerbegebiet „Wallscheid III“ entsteht

Foto: TV/Christian Moeris

Wallscheid/Laufeld Am 24. Oktober ist es so weit: Dann beginnen die Erschließungsarbeiten für ein neues Gewerbegebiet direkt an der Autobahn A1 bei Wallscheid in der VG Wittlich-Land. Es sind noch Flächen zu haben.