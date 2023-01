Justiz : Millioneninvestition: Neues Internat in der Justizvollzugsschule Wittlich eingeweiht (Fotos)

Foto: Christian Moeris 16 Bilder 5,8-Millionen-Invest: Neues Internat in der Justizvollzugsschule Wittlich eingeweiht

Wittlich/Mainz 5,8-Millionen-Invest: In Anwesenheit des Justizministers Herbert Mertin ist am Montag in Wittlich ein neues Internatsgebäude für die Anwärter der Justizvollzugsschule eröffnet worden. Ein weiterer Neubau für die Verwaltung soll folgen.

Mit der Einweihung des neuen Internatsgebäudes hat sich die Qualität der Unterbringung für die Anwärter im Justizvollzugsdienst in Rheinland-Pfalz stark verbessert. Die theoretische Ausbildung der Anwärter aus Rheinland-Pfalz und auch dem Saarland findet zentral am Standort Wittlich statt.

Während der mehrjährigen Bauzeit wurden die Schüler in Hotels sowie auch privaten Unterkünften in Wittlich einquartiert. Doch für den Nachwuchs im Justizvollzugsdienst steht am zentralen Ausbildungsstandort Wittlich nun ein für knapp sechs Millionen Euro saniertes Internatsgebäude bereit. In dem Bau befinden sich 37 Zimmer für die Anwärter und Schüler der Justizvollzugsschule, elf Zimmer zur Unterbringung von Justizvollzugsbediensteten, die zur Fortbildung am Standort Wittlich sind, sowie eine neue Aula. An der Einweihung des Internatsgebäudes nahm auch der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) teil. Er sei sehr zufrieden und dankbar, sagte der Minister, dass es gelungen sei, die Unterkünfte zu modernisieren. „Es war mir immer ein Anliegen, da es zur Verbesserung und Wertschätzung der Ausbildung beiträgt.“ In die Sanierung des Gebäudes sind nach Angaben des Justizministeriums 5,8 Millionen Euro geflossen.

Aber in den modern eingerichteten Zimmern steckt auch ein gewisser Anteil an Eigenleistung der Wirtschaftsbetriebe der JVA, in denen Gefangene zur Resozialisierung tätig sind. So haben Häftlinge, die in der Schreinerei der JVA arbeiten, die Einbauschränke, die Betten sowie die Schreibtische in den Internatszimmern gefertigt. Auch die beiden Küchen, die den Azubis neben der Vollverpflegung in der Mensa zusätzlich zur Verfügung stehen, wurden von Gefangenen der JVA hergestellt.

Die Zimmer, die jeweils über ein eigenes Bad verfügen, sind modern eingerichtet und insbesondere die Massivholzbetten aus der Schreinerei der JVA sind ein echter Hingucker.

Damit wird die Ausbildung am Standort Wittlich deutlich aufgewertet. Während der dualen Ausbildung besuchen in der Regel vier Klassen mit jeweils 25 Schülern den theoretischen Unterricht an der Justizvollzugsschule, der modulweise in Blöcken mit einer maximalen Dauer von drei Monaten abläuft.

Doch trotz Einweihung eines neuen Internatsgebäudes muss eine gewisse Zahl an Schülern, die nicht aus der Region stammt und für die noch kein Platz im neuen Internat ist, weiterhin extern untergebracht werden. Um dieses Problem abzustellen und auch der Verwaltung sowie den Lehrkräften der Justizvollzugsschule ein modernes Gebäude zur Verfügung zu stellen, ist ein weiterer Neubau in Planung. Dieser dritte Bauabschnitt werde folgen, sagte Mertin in Wittlich. Die konkreten Kosten dafür könnten allerdings erst in den Haushalt eingetragen werden, wenn sie ermittelt seien.

Einweihung des Internats an der Justizvollzugsschule Wittlich neben JVA und JSA. Foto: Christian Moeris

Gewerkschafter der Strafvollzugsbediensteten hatten in einer Presseerklärung gemutmaßt, dass die Pläne für weitere Baumaßnahmen zur Unterbringung der Schulverwaltung und für weitere Unterbringungsplätze der Auszubildenden gestrichen worden seien. Doch dem sei nicht so, sagte Mertin in Wittlich. „Das Projekt ist gesichert.“ Im Haushaltsplan der nächsten Jahre sei dafür ein Etat von 14 Millionen Euro eingesetzt. Es sei mitnichten so, dass für den Neubau der Verwaltung kein Geld vorgesehen sei. Es hab allerdings zunächst Vorrang genossen, mit der Sanierung des Internatsgebäudes die Ausbildungssituation der Azubis zu verbessern, so Mertin. Der dritte Bauabschnitt werde jedoch folgen. Eine konkrete Planung sowie einen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht.

Der Gewerkschaft dauert das alles zu lange: Die aktuelle Unterbringung der Verwaltung und der hauptamtlichen Lehrkräfte der Justizvollzugsschule, so urteilt die Gewerkschaft Justizvollzug, „sei eine Zumutung“, es „sollte sich hier umgehend etwas tun“. Die Gewerkschaft schlägt deshalb vor, dass „die derzeitig dem Verfall preisgegebenen Gebäude der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Wittlich, die sich innerhalb des JVA-Geländes befinden, nach Sanierung und Umbau für die Justizvollzugsschule genutzt werden könnten. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist allerdings fraglich.

Altbau Der Altbau der JVA Wittlich soll zwar saniert und wieder in Betrieb genommen werden (wir berichteten mehrfach). Nach dem, was bislang dazu bekannt ist, allerdings nicht für eine Nutzung durch die Justizvollzugsschule, sondern zur Erweiterung der Justizvollzugsanstalt (JVA). Die Sanierung des Gefängnis-Altbaus und damit der Ausbau der Justizvollzugsanstalt Wittlich soll 2025 starten. Bis 2028 soll in der JVA der Säubrennerstadt Platz für rund 900 Gefangene entstehen. Damit wäre die JVA Wittlich eine der größten Deutschlands. Wie ist der Sachstand in diesem Großbauprojekt?

Thomas Thielen, Spartenleiter Hochbau beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetrueuung, erklärt, dass die „Vorbereitungen für die Auschreibungen“ laufen. Zunächst stehe eine detaillierte Erfassung aller Altlasten wie Asbest im Altbau an. Zudem werde die Generalplanung für das komplexe Sanierungsvorhaben ausgeschrieben. Somit geht es auch mit der Planung dieses Großbauprojekts des Justizministeriums am Standort Wittlich peu à peu voran.