Für den Kreis Bernkastel-Wittlich Neues Zentrum für Katastrophenschutz: „Wir sind voll einsatzbereit!“

Mit der Flutkatastrophe 2021, der Corona-Pandemie und dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist vielen Menschen wieder bewusst geworden, dass auch das Leben in Deutschland immer mit gewissen Risiken und Unsicherheiten verbunden ist: Wer sorgt bei Natur- und Umweltkatastrophen, Cyberangriffen sowie terroristischen und militärischen Bedrohungen für Sicherheit und schützt die Zivilbevölkerung vor äußeren Gefahren? Wo gibt es in der Not eine warme Suppe, eine Decke oder wo kann man sein Handy laden, sollte es mal einen mehrtägigen Stromausfall geben?