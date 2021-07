Infrastruktur : Neues Kitagesetz – Land bestellt, Gemeinde Morbach bezahlt

Alleine für den Kindergarten Morscheid fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 30 000 Euro an, um die Ganztagsbetreuung mit dem Angebot eines Mittagessens für alle Jungen und Mädchen der Kita sicherzustellen. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Um das neue Kitagesetz umzusetzen, muss in der Einheitsgemeinde Morbach in alle acht Kindergärten investiert werden. Die Mitglieder des Gemeinderats kritisieren die geringe Förderung durch das Land.

(cst) Wer bestellt, bezahlt: Dieses Motto, auch bekannt unter dem Stichwort Konnexitätsprinzip, hat die Diskussion im Morbacher Gemeinderat über das neue Kitagesetz geprägt, das das Land mit Wirkung vom 1.7.2021 beschlossen hat und das die Träger der Einrichtungen innerhalb von sieben Jahren umgesetzt haben müssen. Neu in dem Gesetz: Eltern haben für ihre Kinder einen Rechtsanspruch, diese dort täglich sieben Stunden lang betreuen zu lassen, verbunden mit dem Angebot eines Mittagessens. Was die Gemeinde Morbach, die acht Kindergärten betreibt, vor erhebliche Anstrengungen stellt.

Im Kindergarten Weiperath reichen die Räumlichkeiten nicht aus, so dass ein Umbau oder Anbau zwingend notwendig ist. Auch in Gonzerath und in der Morbacher Schulstraße sind Erweiterungen notwendig, um den Anforderungen des Gesetzes zu entsprechen. Die Kosten stehen noch nicht fest. In den übrigen Kitas müssen mindestens zusätzliche Küchengeräte angeschafft werden, was pro Einrichtung zwischen 15 000 und 30 000 Euro kostet. Das Land, das das Gesetz beschlossen hat, fördert die notwendigen Investitionen mit 5000 Euro pro Kindergarten.