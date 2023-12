Tourismusprojekt 2024 Frische Optik für Wanderwege: Morbacher ersetzen Hunderte Schilder an den Traumschleifen

Morbach · In einer Mammutaktion sollen im nächsten Jahr an den Morbacher Traumschleifen alle Hinweisschilder für die Wanderer ausgetauscht werden. Was dahinter steckt und was sich die Touristinfo sonst noch für 2024 vorgenommen hat.

13.12.2023 , 10:49 Uhr

Noch mit der alten Optik hängt dieses Schild am Jakob-Maria-Mierscheid-Weg in Morbach: Die Hinweisschilder aller Traumschleifen bekommen demnächst neue Logos und müssen ersetzt werden. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wanderer sind eine der wichtigsten Zielgruppen für den Tourismus im Hunsrück. Die Gemeinde Morbach hat gleich mehrere Premiumwege im Angebot – neben Etappen des Saar-Hunsrück-Steigs auch vier Traumschleifen und ein kürzeres Schleifchen. Ein Qualitätsmerkmal dieser Wege, das Wanderer häufig loben, ist die durchgängig gute Beschilderung. Genau die wird den Morbachern im kommenden Jahr ein „Großprojekt“ bescheren, wie es Franziska Fleckser, Leiterin der Touristinformation (TI), jüngst im Tourismusausschuss ankündigte.